Российский глобальный интернет подорожал до 534 миллиардов рублей

Стоимость российского проекта глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» выросла почти в два раза, сообщил РБК представитель «Роскосмоса».

«Бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта предусматривают привлечение внебюджетных инвестиционных средств в размере около 533,6 миллиарда рублей», — сказал собеседник.

По его словам, проект «Эфира» был уточнен в третьем квартале 2018 года, а желающих вложиться в него на данный момент не нашлось. Представитель отметил, что в госкорпорации на обновленную программу «не дали положительного заключения».

Издание напоминает, что «Эфир» должен стать частью «Сферы», куда должны войти не только существующие проекты, в частности, навигационная система ГЛОНАСС, телевещательная «Экспресс» и система персональной спутниковой связи «Гонец», но и планируемые.

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В июне 2018 года сообщалось, что проект глобальной спутниковой системы «Сфера», предполагающий развертывание около 600 спутников, является доработанной версией ранее анонсированного «Роскосмосом» проекта системы связи «Эфир».

В том же месяце исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» Николай Севастьянов заявил, что все 600 космических аппаратов перспективной российской глобальной спутниковой системы «Сфера» могут быть запущены тяжелой ракетой «Ангара-А5», разрабатываемой «Центром Хруничева» — самым проблемным предприятием госкорпорации, долговая нагрузка которого оценивается в 84 миллиарда рублей.

В мае того же года «Роскосмос» анонсировал проект «Эфир», призванный конкурировать с аналогичными западными системами OneWeb и Starlink. Тогда же заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям «Российских космических систем» (РКС) Евгений Нестеров отметил, что программа, предусматривающая развертывание к 2025-му группировки из 288 спутников с орбитой высотой 870 километров, потребует инвестиций в 300 миллиардов рублей.

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