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Летавший к МКС Crew Dragon взорвался

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В ходе огневых испытаний двигателей пилотируемого корабля Crew Dragon произошел взрыв, сообщает ArsTechnica.

Нештатная ситуация произошла 20 апреля на мысе Канаверал во Флориде (США) во время испытаний системы аварийного спасения летательного аппарата.

Американское издание отмечает, что взорвался пилотируемый корабль, ранее летавший к Международной космической станции (МКС), а причины случившегося неизвестны. Вероятно, инцидент могла спровоцировать человеческая ошибка или ошибка в конструкции двигателя SuperDraco.

В ArsTechnica предполагают, что инцидент приведет к переносу сроков запуска пилотируемого корабля с экипажем.

Ранее первый запуск Crew Dragon с экипажем, согласно источнику РИА Новости, планировался на ноябрь.

Первый испытательный полет пилотируемого корабля (без экипажа) состоялся 2 марта.

16 сентября 2014 года SpaceX и Boeing были названы победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту. Проект SpaceX Crew Dragon получил 2,6 миллиарда долларов, Boeing Starliner — 4,2 миллиарда.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС».

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