«Роскосмос» лишит Россию базового орбитального модуля

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» после замены оригинальных топливных баков емкостями разгонного блока «Фрегат» не сможет стать базовым блоком российской национальной околоземной станции. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, оригинальные баки невозможно очистить от загрязнения, тогда как «новые баки не рассчитаны на многократное использование, они одноразовые». Собеседник отметил, что замена позволит МЛМ после выведения на низкую околоземную орбиту ракетой «Протон-М» добраться до Международной космической станции (МКС), после чего повторно «баки нельзя будет дозаправлять топливом».

В марте стало известно, что «Наука» получит топливные баки разгонного блока «Фрегат», поскольку «старые баки прочистить невозможно, и это не имеет смысла, потому что, кроме проблем с засором, они 18 лет назад были изготовлены с нарушениями и имеют микротрещины».

Доработку «Науки» планируется провести в «Энергии», куда в августе модуль будет доставлен из «Центра Хруничева». Отправка блока на ракете «Протон-М» с Байконура к Международной космической станции (МКС) запланирована на лето 2020 года.

В начале марта из «Энергии» в «Главкосмос» ушел разработчик новых модулей для МКС Сергей Савельев.

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В апреле 2018 года генеральный директор «Центра Хруничева» Алексей Варочко заявлял, что «Наука» достроена и до конца 2018 года будет отправлена на космодром Байконур. «Он уже доделан. Наша задача — поставить его на космодром до конца года», — отмечал менеджер.

«Наука» строится «Центром Хруничева» с середины 1990-х годов. Запустить 20-тонный модуль рассчитывали в 2007 году, однако сроки неоднократно переносились, дважды — в 2013 и 2016 годах — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. «Наука» должна должна стать базовым модулем российской национальной космической станции после того, как не ранее 2024 года МКС прекратит свое существование.

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