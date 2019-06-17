«Роскосмос» скроет правду о неработающих спутниках

Информация о состоянии российской орбитальной группировки распоряжением генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина отнесена к категории ДСП (для служебного пользования), сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

«Распоряжение относит информацию технического характера, включая пуски, состояние орбитальной группировки, к служебной информации ограниченного распространения», — сказал один из собеседников агентства. Другой добавил, что «вводится запрет на передачу и распространение любой такой информации через беспроводные технологии, факсы, электронную почту, мобильную и телефонную связь, социальные сети».

Источники отметили, что распоряжение главы госкорпорации подписано 4 марта, однако до сих пор доводится до соответствующих структурных подразделений.

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В феврале глава «Росгидромета» Максим Яковенко заявил, что Россия не располагает собственными метеорологическими спутниками.

В январе сообщалось, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими. В том же месяце стало известно, что «Роскосмос» часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных спутников.

В апреле 2018 года в России признали невозможность самостоятельно создавать спутники.

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