Российская метеогруппировка «умерла»

Россия не располагает собственными метеорологическими спутниками, передает РИА Новости заявление главы «Росгидромета» Максима Яковенко.

«У нас нет спутниковой составляющей, российская группировка просто умерла... Поэтому мы сейчас ищем возможность пойти по опыту тех же японцев, которые стали использовать малые спутники, запускаемые на полгода-год на невысокие орбиты... В этом году мы попытаемся, если договоримся, пробный запуск один сделать», — сказал руководитель.

Яковенко, будучи выпускником Московского авиационного института по специальности «Ракетостроение», добавил, что «Росгидромет» ведет переговоры с «одной крупной компанией в сфере ИТ и связи», которая, имея «блок для интернета», может помочь ведомству «сделать такую временную группировку, чтобы отслеживать льды».

По его словам, для этого служба располагает парой геофизических ракет, способных выводить на высоты 115 и 300 километров до 15 килограммов грузов, а также «сканером для изучения льда». Яковенко напомнил, что во времена СССР ведомство ежегодно запускало по 900 ракет. Для этого были задействованы собственные площадки на острове Хейса (Земля Франца-Иосифа) и в Тикси, а также научно-экспедиционные суда, оборудованные для запусков таких ракет.

В феврале научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что кратное увеличение возможностей российской спутниковой группировки невозможно.

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В январе сообщалось, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.

В том же месяце стало известно, что «Роскосмос» часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных спутников.

В апреле 2018 года в России признали невозможность самостоятельно создавать спутники.

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