Исполнение поручения Путина назвали невозможным

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Кратное увеличение возможностей российской спутниковой группировки, необходимость чего высказал президент страны Владимир Путин, невозможно, заявил РИА Новости научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Кратно увеличить невозможно. Для этого нужно кратно увеличить финансирование. Но это еще полдела. Еще нужно это финансирование вложить в эффективные направления, а у нас как раз проблема с эффективностью — производительность труда на предприятиях крайне низкая», — сказал эксперт.

Специалист полагает, что необходимо «инструмент подготовить, то есть ту промышленность, которая это будет делать». «Ни одна промышленность не может делать кратно. Это если ничего нет, то можно быстро увеличить, а если уже есть что-то, то там кратно не получится, только на проценты в течение десятилетий», — добавил научный руководитель.

В феврале в ходе послания Федеральному собранию Путин сообщил, что «для настоящей революции в области связи, навигации, создания систем дистанционного зондирования Земли необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки». «Россия обладает для этого уникальными технологиями», — сказал президент.

В декабре прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что за 2018 год численность российской орбитальной группировки выросла на восемь космических аппаратов и достигла 156.

В мае 2015 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, сообщил, что в американской компании Orbital Sciences (входит в Orbital ATK, которая, в свою очередь, поглощена Northrop Grumman), производящей корабли Cygnus и ракеты Antares для отправки грузов к МКС, работают 1,3 тысячи человек, каждый из которых в среднем ежегодно приносит доход в размере 414 тысяч долларов, тогда как в российском «Центре Хруничева» (производителе тяжелых ракет «Протон-М» и «Ангара-А5») работает в 13 раз больше сотрудников, а производительность — на порядок ниже.

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