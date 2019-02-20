Объяснено назначение обещанных Путиным кораблей дальней зоны

Корабли дальней морской зоны, поставки которых Военно-морскому флоту России анонсировал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, позволят стране отстаивать свои политические интересы во всем мире. Такое мнение высказал РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

По его словам, речь, скорее всего, идет о фрегатах новейшего проекта 22350. Как отметил Валуев, группировку таких кораблей можно будет в любой момент оперативно перебросить в район, где возникает военный или политический кризис. Таким образом Россия сможет продемонстрировать силу и, «даже не применяя оружие, диктовать свои условия», отметил собеседник агентства.

Валуев напомнил, что «флот — исторически тот вид Вооруженных сил, который являлся "дипломатом номер один" в нашей армии». «Благодаря мощным вооружениям он сможет обеспечить защиту страны в любой точке мирового океана, особенно с учетом заявления Путина о том, что новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон" будут размещаться как на перспективных, так и существующих носителях», — сказал он.

Ранее 20 февраля Путин, обращаясь к Федеральному собранию, заявил, что в ближайшее время будут заложены пять кораблей дальней морской зоны, которые затем передадут ВМФ России. Кроме того, по его словам, до 2027 года флот получит еще 16 кораблей такого класса.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров. Они будут оснащены корабельной артиллерийской установкой А-192 «Армат» калибра 130 миллиметров, пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ» и ЗРК «Полимент-Редут». Головной корабль проекта «Адмирал Горшков» был заложен в 2006-м, спущен на воду в 2010-м и принят на вооружение в 2018 году.

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