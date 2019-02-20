Российскими «Баснями» заинтересовались иностранцы

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Российский выстрел 3УОФ17 «Басня» вызвал интерес на международной выставке вооружений IDEX (The International Defence Exhibition and Conference) 2019, пишет «Звезда».

«ОАЭ проявляют повышенный интерес к выстрелу "Басня". Это связано с тем, что на вооружении арабской армии находится большое количество БМП российского производства», — сказал генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин.

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100-миллиметровый выстрел «Басня» с осколочно-фугасным снарядом предназначен для пушки 2А70 боевой машины пехоты БМП-3Э. Боеприпас способен поражать живую силу, защищенную бронежилетами и расположенную в открытом или защищенном пространстве, а также уничтожать небронированную технику вне укрытий.

Выставка вооружений IDEX (The International Defence Exhibition and Conference) 2019 проходит с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

В феврале Лепин заявил, что Россия завершила государственные испытания авиационной ракеты «Бронебойщик» (С-8ОФП).

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