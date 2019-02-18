Россия завершила испытания «Бронебойщика»

Россия завершила государственные испытания авиационной ракеты «Бронебойщик» (С-8ОФП), заявил РИА Новости генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин.
По словам главы концерна, в настоящее время решается вопрос о начале поставок оружия в российскую армию.
Гендиректор также сообщил, что российская ракета С-13-Т, способная пробивать броню и бетонные заграждения, продолжая полет к заданной цели, впервые будет представлена за рубежом на международной выставке вооружений IDEX (The International Defence Exhibition and Conference) 2019. Мероприятие пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
Кроме того, Лепин напомнил, что в 2019 году завершатся госиспытания всепогодной планирующей бомбовой кассеты ПБК-500У СПБЭ-К «Дрель», которая предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, а также пунктов управления.
«Бронебойщик» может взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. С-8ОФП должна расширить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету должны получить самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.
В октябре 2018 года сообщалось, что устройство «Дрели» учитывает риск непопадания в цель.
В июне того же года боевые стрельбы ракетами «Бронебойщик» показали на видео.