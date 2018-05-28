Пуск ракеты «Овод» с истребителя Су-57 попал на видео

连富兴 / YouTube

В YouTube опубликована видеозапись запуска ракеты с перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57.

В мае об испытании оружия сообщил министр обороны Сергей Шойгу, тесты прошли в феврале в Сирии. Ролик показали на коллегии Минобороны.

Издание The War Zone отмечает, что с российского самолета запустили Х-59МК2 с инерциальной системой наведения и проникающей или кассетной боевой частью. Это модификация управляемой ракеты класса «воздух-поверхность» среднего радиуса действия Х-59 «Овод».

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