Шойгу рассказал о пусках крылатых ракет с Су-57 в Сирии

Россия в феврале испытала в Сирии перспективные крылатые ракеты с истребителя пятого поколения Су-57. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57», — рапортовал он.

О появлении в Сирии двух российских истребителей пятого поколения стало известно 22 февраля. Новейшие машины прибыли в ближневосточную республику вместе с четырьмя истребителями Су-35С и самолетом радиолокационного дозора А-50У.

Позднее Шойгу уточнил, что Су-57 находились в Арабской Республике два дня, за это время они успешно выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Глава Минобороны выразил надежду, что Су-57 станет «еще одним сюрпризом для наших коллег».

Су-57 пока не производятся серийно и только в декабре-январе начали полеты с новым двигателем и вооружением, а в феврале стартовала их опытно-боевая эксплуатация. В Минпромторге полагают, что летные испытания истребителя с новым силовым агрегатом продлятся около трех лет.

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