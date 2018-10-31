В российской «Дрели» учли риск непопадания

Российская унифицированная планирующая бомбовая кассета «Дрель» (ПБК-500У СПБЭ-К) способна планировать без захода в активную ПВО, а также снабжена управляемыми элементами, которые на конечном маршруте своего движения корректируются, тем самым обеспечивая поражение выбранных целей, заявил телерадиокомпании «Звезда» генеральный директор «Техмаша» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.

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По его словам, повышенный интерес к авиационной бомбе вызван ее оригинальной конструкцией. «И я должен сказать, что там есть еще одно очень интересное свойство, ведь боеприпас может и не попасть. И у нас есть такое понятие, как кучность или точность попадания. Там предусмотрена система, которая обеспечивает — если не произошло подрыва по конкретной цели — самоликвидацию, и через определенное время боеприпас просто подрывается», — пояснил Лепин.

Авиабомба «Дрель» была представлена в 2015 году. С 2016 года проходит испытания на полигонах. В 2019 году «Техмаш» ожидает принятие «Дрели» на вооружение в армию России.

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