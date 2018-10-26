Пуски ракет «Адмиралом Горшковым» попали на видео

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» на учениях в Баренцевом море отработал защиту от самолетов, задействовав бортовое радиотехническое вооружение и зенитный ракетный комплекс. Соответствующее видео Минобороны России выложило на YouTube.

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Учения поддерживали малый противолодочный корабль «Снежногорск» и самолеты 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

Головной корабль проекта 22350 «Адмирал Горшков» заложен в 2006-м, спущен на воду в 2010-м и принят на вооружение в июле текущего года. Передача фрегата российскому флоту неоднократно переносилась из-за необходимости повторного испытания систем корабля.

Экипаж фрегата составляет более 170 человек. Корабль может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут». До 2025 года ВМФ России должен получить шесть таких фрегатов.

Второй фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», готовый на 99 процентов, находится в доке. Третий и четвертый корабли, «Адмирал Головко» и «Адмирал флота Советского Союза Исаков», находятся в стадии постройки.

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