Наука и техника
 
Последние новости
В Кремле назвали поставку С-300 в Сирию вынужденной мерой
Серийного насильника поймали благодаря сайту по поиску родственников
Представитель Израиля отказался комментировать поставку С-300 Сирии
Роналду проигнорирует вручение наград ФИФА
Майский указ Путина оказался под угрозой срыва
Врезавшееся в пирс судно отрезало курильский остров от большой земли
Шойгу вспомнил об отказе поставить Сирии С-300 по просьбе Израиля
Президента Молдавии отстранили от власти
Кристина Орбакайте переедет в США
Новости партнеров

Российские «адмиральские корабли» достроят с украинскими турбинами

Перейти в «Мою Ленту»

Только четвертый российский фрегат проекта 22350 получит полностью российскую силовую установку, в отличие от предшествующих ему трех кораблей, оснащаемых турбинами украинского производства, заявил ТАСС генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев.

По его словам, второй фрегат «Адмирал Касатонов», готовый на 99 процентов, находится в доке. «В ноябре планируем выпустить его на первый этап заводских испытаний. В 2019 году готовимся завершить заводские и государственные испытания и до конца года передать его в состав ВМФ. Если получится раньше — сдадим раньше, корабль в очень хорошем техническом состоянии», — сказал гендиректор.

Третий и четвертый корабли, «Адмирал Головко» и «Адмирал флота Советского Союза Исаков», находятся в стадии постройки. «По "Адмиралу Головко" мы ждем поставки турбин в первом квартале следующего года, а во втором квартале — для "Исакова". Это будут уже целиком российские двигатели. По сравнению с украинскими силовыми установками у них повышены ресурс, экономичность, они сделаны из другого материала», — отметил Пономарев.

Он добавил, что Минобороны и «Северная верфь» подписали соглашение на гарантийное техническое обслуживание головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» сроком на пять лет.

В июле Business Insider написал, что «Адмирал Горшков» вооружен лучше прибрежных боевых кораблей Военно-морских сил США LCS (Littoral Combat Ship).

В мае 2016 года сообщалось, что Россия получила от Украины после обострения взаимоотношений в марте 2014 года оборудование для первых двух фрегатов полностью, и частично — для третьего.

Головной корабль проекта 22350 «Адмирал Горшков» заложен в 2006-м, спущен на воду в 2010-м и принят на вооружение в 2018-м. Передача фрегата ВМФ РФ неоднократно переносилась из-за необходимости повторного испытания систем корабля. Экипаж фрегата составляет более 170 человек. Корабль может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут». До 2025 года ВМФ РФ должен получить шесть таких фрегатов.

Значимую часть импортируемых в Россию морских энергетических установок производила «Зоря — Машпроект» в украинском Николаеве. Предприятие выпускало морские газотурбинные двигатели, морские редукторы и комплектные пропульсивные установки для практически всех типов кораблей и судов. «Зоря — Машпроект» фактически являлась монополистом в пределах бывшего СССР в разработке и производстве газовых турбин для кораблей военного флота.

Замещением украинских двигателей занимается (для фрегатов проекта 22350) рыбинское предприятие «Сатурн» (Ярославская область).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Отсутствие у России полноценного флота связали с Украиной
США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Российские морские двигатели сравнили с украинскими
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0122 сентября
Брайан Уонсинк

Сплошное наедалово

Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
11:30Сегодня

В России признали отсутствие денег на пилотируемую космонавтику

10:28 9 сентября

«Калашников» выкупил у «Ростеха» создателя «Бурана»

06:59Сегодня

Названа главная причина смерти людей во всем мире

Наука и техника00:0415 сентября

Последний крестцовый поход

Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
20:01 8 сентября

Россия поставит в США самолеты-амфибии

17:1223 сентября

Получены первые в истории фото с поверхности астероида

14:5023 сентября

Стала известна самая вредная поза для сна

Наука и техника00:0220 сентября

Еще полетаем

Почему Америка уступила России и пустила к себе самолеты-разведчики
16:5319 августа

«Армату» выставят на потеху

19:5122 сентября

Россиянин из космоса пофлиртовал с дочерью Трампа

15:1722 сентября

Россия захотела изучать Луну без американцев

Россия
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
«Они дети войны! Психика нарушенная»
Почему чеченцы стреляют и дерутся на свадьбах. Объясняет чеченец
Женщины в опасности
Россиянкам доверят мужскую работу. Они ждали этого 40 лет
Придется повторить
Что нужно знать о самых удивительных выборах в современной истории России
Врезавшееся в пирс судно отрезало курильский остров от большой земли
КПРФ и ЛДПР договорились о коалиционном правительстве
«Гомосексуалисты размножаются с помощью пропаганды»
Они воюют с геями и либералами по всему миру: репортаж «Ленты.ру» из пасти безумия
Все материалы
Мир
Мертвый процент
В Индии начали платить налоги по-новому. Это обернулось катастрофой
В США захотели подвинуть Россию с поста «главной страшилки»
Результат крушения поезда в США сняли с дрона
Иран обвинил союзников США в теракте на военном параде
Помпео рассказал о шансах США в торговой войне с Китаем
Британское расследование досье Браудера было закрыто из-за давления сверху
Мощный приход
Песни, пляски и угар: что вытворяют в американских церквях чернокожие
Все материалы
Бывший СССР
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Президента Молдавии отстранили от власти
Украина захотела перенести переговоры по Донбассу из Минска
Националисты устроили резню анархистов на Украине
Онуфрий отказался встретиться с посланниками Константинополя
Появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом
Все материалы
Экономика
Николай ЕвдокимовНовый Мавроди
Он захотел переплюнуть МММ. Деньги россиян в опасности
Фокус с проникновением
Он верил в магию и защищал Майкла Джексона. В его руках все налоги Америки
Анатолий ЧубайсНанотолий
Чубайс хотел создать российский Apple, но что-то пошло не так
«Газпром» утратил мировое лидерство
США нашли в России очередную угрозу
Лукашенко начал просить у России еще один миллиард долларов
Европа заподозрила украинский бизнес в мошенничестве на сотни миллионов евро
Все материалы
Силовые структуры
«Владимирский централ, Саша Северный»
Михаил Круг посвятил ему главную песню. Даже потеряв титул, он остался вором
Безвольные стрелки
На российских полицейских нападают все чаще. Оружие им только вредит
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Петербурге расстреляли авторитета Корейца из тамбовской ОПГ
С россиянина взыскали расходы на его отсидку
Сто шуб украли из магазина в центре Москвы
Включенный США в «Братский круг» вор в законе Вагон покончил с собой
Все материалы
Наука и техника
Брайан УонсинкСплошное наедалово
Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
В России признали отсутствие денег на пилотируемую космонавтику
Российские «адмиральские корабли» достроят с украинскими турбинами
Названа главная причина смерти людей во всем мире
Получены первые в истории фото с поверхности астероида
Стала известна самая вредная поза для сна
Все материалы
Спорт
Московская жара
Армейская молодежь против скандалов «Спартака» — все о главном дерби страны
Бекхэм пригласил Зидана тренировать его клуб
В WADA объяснили решение восстановить РУСАДА в правах
Тренер «Спартака» отказался помиловать Глушакова
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в дерби
Черчесов поведал о возросшей популярности за рубежом
«Зенит» и «Локомотив» забили друг другу восемь мячей в чемпионате России
Все материалы
Культура
«Задушите ее в той же постели, где она грешила»
Непорочная жертва и искусный манипулятор на сцене Большого
Подловил
Он подглядывает за прохожими и снимает их в самый подходящий момент
«Он едет в Россию как друг семьи, а не раб»
Как европейцы создавали новую русскую элиту
Кристина Орбакайте переедет в США
Noize MC разбил голову фанату на концерте и раскритиковал его за жалобы
С афиши «Ревизора» исчезли слова про кошмар чиновников
Художник избил мастера перфоманса картиной ради искусства
Все материалы
Интернет и СМИ
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
Петросян показал пригретую на груди змею
«Ты хочешь, чтобы кто-то заглянул в твою задницу?!»
Страшное шоу о детях, брошенных на растерзание зэкам, рассорило Америку
Россияне узнали о заработке официантов на Октоберфесте и приуныли
В сюжет РЕН ТВ о «санкциях из ада» закрался разрушитель миров
Унизительную позу главы Польши на фотографии с Трампом сочли оскорблением нации
Ягодицы японок приспособили для проверки очков на прочность
Все материалы
Ценности
«Водка и коньяк лились рекой»
Как развлекался Сталин, пока миллионы умирали на войне
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Бетти ПейджРоковые страсти
Самые сексуальные, властные и опасные женщины послевоенных лет
Раскрыт секрет идеальных волос Кардашьян
Раскрыт секрет идеальной фигуры Меган Маркл
Чернокожая балерина взбунтовалась против светлых колготок
Уродливый аксессуар из 90-х снова стал трендом
Все материалы
Путешествия
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Тролли не дураки покушать»
Почему россияне должны съездить в финскую глубинку
Пилот вломился в пассажирский самолет и вознамерился его угнать
Самолет снесло ветром с посадочной полосы
Ошибка пилота заставила пассажиров истекать кровью
Дочь миллионера съела сэндвич и умерла в самолете
Все материалы
Из жизни
По ту сторону
Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Голодная вегетарианка наелась свинины из-за ошибки пиццерии
Подросток 49 дней дрейфовал в открытом море и выжил
Зоозащитники рассказали о голодающих полицейских лошадях
Блогер пожаловалась на отравление силиконовой грудью
«Летающий» енот сорвал овации
Все материалы
Видео: Бентли за 17 млн
Первый в России Bentley Continental GT нового поколения — почему он стоит как пять BMW?
Rolls-Royce: 60 лет на полном приводе
Rolls-Royce запускает в серию вседорожный Cullinan, но все началось очень давно
Автомобили французской полиции
На чем ездят жандармы из Сен-Тропе и не только
Космические Запорожцы
О каких автомобилях мечтали дизайнеры ЗАЗа на рубеже шестидесятых
Величайшая в мире дрэг-гонка: 11 спорткаров против одного кроссовера
«ГАЗели» начали оснащать дизелями Volkswagen
Уникальный спорткар AC Aceca-Bristol 1959 года пустят с молотка
Все материалы
Дом
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
Евросовок
Самые странные и уродливые здания на задворках Европы
Определены лучшие для квартиросъемщиков города России
В Москве наметился дефицит малогабаритного жилья
Рост ипотечных ставок связали с санкциями
Многодетной матери отказали в жилье из-за преждевременных родов
Все материалы