Российские «адмиральские корабли» достроят с украинскими турбинами

Только четвертый российский фрегат проекта 22350 получит полностью российскую силовую установку, в отличие от предшествующих ему трех кораблей, оснащаемых турбинами украинского производства, заявил ТАСС генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев.

По его словам, второй фрегат «Адмирал Касатонов», готовый на 99 процентов, находится в доке. «В ноябре планируем выпустить его на первый этап заводских испытаний. В 2019 году готовимся завершить заводские и государственные испытания и до конца года передать его в состав ВМФ. Если получится раньше — сдадим раньше, корабль в очень хорошем техническом состоянии», — сказал гендиректор.

Третий и четвертый корабли, «Адмирал Головко» и «Адмирал флота Советского Союза Исаков», находятся в стадии постройки. «По "Адмиралу Головко" мы ждем поставки турбин в первом квартале следующего года, а во втором квартале — для "Исакова". Это будут уже целиком российские двигатели. По сравнению с украинскими силовыми установками у них повышены ресурс, экономичность, они сделаны из другого материала», — отметил Пономарев.

Он добавил, что Минобороны и «Северная верфь» подписали соглашение на гарантийное техническое обслуживание головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» сроком на пять лет.

В июле Business Insider написал, что «Адмирал Горшков» вооружен лучше прибрежных боевых кораблей Военно-морских сил США LCS (Littoral Combat Ship).

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В мае 2016 года сообщалось, что Россия получила от Украины после обострения взаимоотношений в марте 2014 года оборудование для первых двух фрегатов полностью, и частично — для третьего.

Головной корабль проекта 22350 «Адмирал Горшков» заложен в 2006-м, спущен на воду в 2010-м и принят на вооружение в 2018-м. Передача фрегата ВМФ РФ неоднократно переносилась из-за необходимости повторного испытания систем корабля. Экипаж фрегата составляет более 170 человек. Корабль может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут». До 2025 года ВМФ РФ должен получить шесть таких фрегатов.

Значимую часть импортируемых в Россию морских энергетических установок производила «Зоря — Машпроект» в украинском Николаеве. Предприятие выпускало морские газотурбинные двигатели, морские редукторы и комплектные пропульсивные установки для практически всех типов кораблей и судов. «Зоря — Машпроект» фактически являлась монополистом в пределах бывшего СССР в разработке и производстве газовых турбин для кораблей военного флота.

Замещением украинских двигателей занимается (для фрегатов проекта 22350) рыбинское предприятие «Сатурн» (Ярославская область).

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