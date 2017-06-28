В России начали испытания отечественных двигателей для новейших фрегатов

Объединенная двигателестроительная корпорация приступила к испытаниям газотурбинных двигателей (ГТД) М90ФР, предназначенных для новейших фрегатов проекта 22350, на новом испытательном комплексе в Рыбинске, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с петербургского международного военно-морского салона МВМС-2017.

ГТД номер 2, построенный для проведения квалификационных испытаний, смонтирован на стенде мощностью до 40 мегаватт.

«Из продуктового ряда корабельных газотурбинных двигателей ПАО "ОДК-Сатурн" двигатель М90ФР в настоящее время является наиболее востребованным в ВМФ РФ. Первые агрегаты с этими ГТД будут поставлены для нужд флота в следующем году», — сообщил руководитель предприятия Виктор Поляков.

Двигатель М90ФР мощностью 27500 лошадиных сил будет использоваться в составе дизель-газотурбинного агрегата М55Р, куда входит также дизель 10Д49 мощностью 5200 лошадиных сил. Главная энергетическая установка фрегатов проекта 22350 включает два таких агрегата.

Как сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в ОДК, «Сатурн» завершит испытания и начнет серийное производство ГТД М90ФР, М70ФРУ-2 и М70ФРУ «реверс» в конце 2017 года.

Новый сборочно-испытательный комплекс корабельных газотурбинных агрегатов был запущен в Рыбинске в конце апреля 2017 года. Комплекс состоит из двух стендов, позволяющих тестировать установки мощностью до 15 и до 40 мегаватт соответственно. На стендах могут испытываться как газотурбинные, так и комбинированные агрегаты в сборе и по составным частям.