В Рыбинске ввели в строй стенды для новых газотурбинных двигателей

Научно-производственное объединение «Сатурн» в Рыбинске ввело в эксплуатацию новый испытательный комплекс газотурбинных агрегатов для морских программ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Комплекс стоимостью в 6,7 миллиардов рублей, построенный в рамках стратегии импортозамещения, позволит проводить на территории России испытания корабельных газотурбинных агрегатов.
«Сегодня предприятия Ростеха обладают всеми компетенциями по разработке судовых двигателей и имеют в линейке перспективных изделий опытные образцы по этому направлению. Открытие комплекса позволит наладить производство и обслуживание силовых установок для Военно-морского флота Российской Федерации к 2018 году. Технологические решения, заложенные при проектировании объекта, позволяют испытывать корабельные агрегаты более чем 20 различных конфигураций», — отметил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Испытательный комплекс состоит из двух стендов, позволяющих испытывать установки мощностью до 15 и до 40 мегаватт соответственно. На стенде могут испытываться как газотурбинные, так и комбинированные дизель-газотурбинные агрегаты в сборе и по составным частям.
Первым агрегатом, испытания которого были запущены на новом стенде, стал М35Р-1, предназначенный для энергетической установки корабля на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». В перспективе в Рыбинске будут также проходить испытания агрегаты для энергетических установок новых фрегатов, производство которых разворачивается в России после разрыва военно-технического сотрудничества с Украиной.
В мае 2016 года вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев сообщил «Ленте.ру», что опытный образец российской газотурбинной установки для перспективного фрегата проекта 22350 будет сдан на испытания в 2017 году, а в конце этого года может быть поставлена и первая серийная установка для оснащения строящегося корабля.