Боевой пуск «Бронебойщиков» показали на видео

Телеканал «Звезда» снял на видео боевые стрельбы российскими авиационными ракетами С-8ОФП «Бронебойщик». Ролик опубликован на YouTube.

Пуск снарядов производился с транспортно-боевого вертолета Ми-35М. Камеры были размещены возле блока неуправляемых ракет. С-8ОФП относится к семейству неуправляемых ракет С-8 и предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Также она может взрываться перед преградой, при ударе о преграду и за преградой, пробив ее, за что и получила название «Бронебойщик».

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