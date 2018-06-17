Запуск баллистической ракеты «Искандером» показали на видео

Минобороны России / YouTube

Минобороны показало испытания оперативно‐тактического ракетного комплекса «Искандер» и пуск баллистической ракеты. Видео опубликовано на официальной странице военного ведомства в YouTube.

На кадрах показано, как несколько «Искандеров» занимают ударную позицию, как ракета приводится в вертикальное положение и как происходит ее пуск.

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006 году как замена устаревшим комплексам 9К79 «Точка» (9К79-1 «Точка-У»). Дальность действия ракет — 500 километров, для экспортной версии — 280 километров. Аэробаллистические ракеты комплекса управляются на всем протяжении полета, что делает их траекторию непредсказуемой и затрудняет перехват средствами ПРО. Также комплекс может применять высокоточные крылатые ракеты Р-500.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что истребители МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уже находятся в распоряжении Минобороны и стоят на дежурстве, готовые к применению в зависимости от ситуации.

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