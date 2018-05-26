Аналитики назвали «худший кошмар» НАТО

Вооруженная до зубов Калининградская область является «худшим кошмаром» НАТО. Об этом пишет National Interest.

Издание отмечает, что благодаря географическому расположению данного региона Россия может нивелировать усилия военного альянса. Подразделения, дислоцированные в Калининграде, имеют очень сильный упреждающий ударный потенциал не только против соседей — Польши и Литвы, но и любого другого члена НАТО в районе.

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Крупнейшей угрозой для военного альянса в Калининградской области являются развернутые баллистические ракеты «Искандер-М», а также корабли Военно-морского флота. Издание поясняет, что НАТО в настоящее время имеет очень мало возможностей противостоять им.

Подразделения, оснащенные ракетными комплексами «Искандер-М», неоднократно перебрасывались в Калининградскую область в порядке учений. Однако единственная ракетная бригада, постоянно развернутая в регионе, по-прежнему оснащена комплексами предыдущего поколения «Точка-У». Это одна из всего лишь двух ракетных бригад российских сухопутных войск, до сих пор не получившая «Искандеры» на вооружение.

10 февраля представитель Министерства обороны США Джонни Майкл заявил, что развертывание в Калининградской области оперативно-тактических комплексов «Искандер» не нарушает каких-либо двусторонних договоров между США и Россией. При этом в Пентагоне отметили, что размещение в самом западном регионе РФ баллистических ракет малой дальности является «вызывающим сожаление дестабилизирующим шагом, способствующим повышению напряженности между Россией и ее соседями».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006 году. Дальность действия ракет — 500 километров, для экспортной версии — 280 километров. Аэробаллистические ракеты «Искандер-М» управляются на всем протяжении полета, что делает их траекторию труднопредсказуемой и усложняет перехват имеющимися средствами ПРО. Также комплекс может применять высокоточные крылатые ракеты.

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