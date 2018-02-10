Пентагон отказался от претензий к появлению «Искандеров» под Калининградом

Развертывание в Калининградской области оперативно-тактических комплексов «Искандер» не нарушает каких-либо двусторонних договоров между США и Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель Министерства обороны США Джонни Майкл.

При этом в американском военном ведомстве отметили, что размещение в том регионе баллистических ракет малой дальности является «вызывающим сожаление дестабилизирующим шагом, способствующим повышению напряженности между Россией и ее соседями».

5 февраля министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия разворачивает в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» для постоянного базирования. Позднее информацию подтвердил председатель комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов.

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006 году. Выпускается на замену устаревшим комплексам 9К79 «Точка» (9К79-1 «Точка-У»). Дальность действия ракет — 500 километров, для экспортной версии — 280 километров.

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