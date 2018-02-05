Литва заявила о развертывании Россией «Искандеров» под Калининградом

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия разворачивает в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» для постоянного базирования. Об этом сообщает Delfi.

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По его словам, ранее эти ОТРК доставлялись в регион для проведения учений, однако «на этот раз ситуация иная — это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры». Он отметил, что «Искандеры» должны были быть выгружены в Калининградском порту днем 5 февраля.

Позже информацию подтвердил председатель комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов, передает «Интерфакс». «Разместили мы, и что теперь?» — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать слова литовского министра.

В октябре 2016 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила. что демонстрация военной мощи России в Прибалтике представляет угрозу не только для региона, но и для всей Европы. С подобным заявлением она выступила, комментируя сообщения о возможном появлении в Балтийском море российских кораблей, способных нести ядерные боеголовки.

Кроме того, президент Литвы напомнила о переброске ракетных комплексов «Искандер» в Калининградскую область, информацию о которой в том же месяце опубликовало агентство Reuters.

Летом того же года депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что Калининградская область крайне милитаризована и представляет ядерную угрозу. «Тем не менее Россия продолжает увеличивать свой военный потенциал, наращивая наступательные вооружения, в том числе баллистические ракеты средней дальности», — сообщил он.

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006 году. Выпускается на замену устаревшим комплексам 9К79 «Точка» (9К79-1 «Точка-У»). Дальность действия ракет — 500 километров, для экспортной версии — 280 километров. Аэробаллистические ракеты комплекса управляются на всем протяжении полета, что делает их траекторию непредсказуемой и затрудняет перехват средствами ПРО. Также комплекс может применять высокоточные крылатые ракеты Р-500.

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