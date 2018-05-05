Минобороны заявило о готовности запустить «Кинжалы»

Истребители МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уже находятся в распоряжении Минобороны и стоят на дежурстве. Об этом сообщил заместитель министра Юрий Борисов в интервью телеканалу «Звезда».

«В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации», — отметил он.

Борисов напомнил, что система «Кинжал» может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны, «неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом».

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3 мая сообщалось, что модернизированные МиГ-31К, оснащенные «Кинжалами», впервые покажут широкой публике на параде Победы в Москве.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. Он является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.