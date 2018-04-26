Путин рассказал о создателях новейшего российского оружия

Одна из новейших российских систем вооружения была создана молодыми учеными, которые приступили к работе сразу после вуза. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании Российского союза ректоров, передает «Интерфакс».

«Я их спрашиваю: откуда вы взялись? Они говорят, что как только начали платить гранты, всей группой из вуза пришли, создали коллектив и в течение семи лет создали эту мощнейшую, самую современную ударную боевую систему», — сказал президент.

Путин отметил, что речь идет об одном из видов вооружений, которые он представил в послании Федеральному Собранию в марте.

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В послании президент рассказал о высокоточном авиационном ракетном комплексе «Кинжал», оснащенном гиперзвуковыми снарядами, межконтинентальной баллистической ракете РС-28 «Сармат» и гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард», который уже запущен в серийное производство.

Кроме того, он предложил провести конкурс по выбору названий для крылатой ракеты и подводного беспилотника с ядерными энергоустановками, а также боевого лазерного комплекса. В итоге ракету назвали «Буревестник», беспилотник — «Посейдон», лазерный комплекс — «Пересвет».

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