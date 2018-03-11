Минобороны раскрыло возможности новейшей ракеты «Сармат»

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» сможет размещаться в существующих шахтных пусковых установках. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, передает RT.

Он подчеркнул, что для этого могут потребоваться «минимальные доработки инфраструктуры позиционных районов».

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Также Каракаев поделился, что до 2025 года в РВСН должны поступить более 40 «Сарматов». Они должны заменить ракетные комплексы Р-36М2 «Воевода», которые были приняты на вооружение еще в советский период.

Главком отметил, что «Сармат» будет не только превосходить своего предшественника по многим показателям, но и в ближайшей перспективе станет вершиной мирового боевого ракетостроения.

«Сармат» — перспективный стратегический ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Данный комплекс отличается суборбитальной траекторией полета. Это позволяет ему нанести удар по территории США через Северный и Южный полюсы в обход всех развернутых сейчас систем ПРО. Такая угроза вынуждает Соединенные Штаты создать круговую противоракетную оборону взамен существующей фрагментарной, что в свою очередь требует значительного финансирования.

Об успешном испытании РС-28 1 марта объявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Во время выступления главы государства были впервые показаны кадры пуска ракеты. Российский лидер отметил, что систем, способных отразить удар «Сармата», пока не существует.

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