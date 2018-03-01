Во время послания Путина впервые показали испытания ракеты «Сармат»

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В ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию были впервые показаны кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат». Глава государства объявил о начале испытаний этого комплекса, передает ТАСС.

«Никакие, даже перспективные системы ПРО не помеха для российского ракетного комплекса "Сармат"», — подчеркнул Путин.

«Сармат» — перспективный стратегический ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Он придет на смену советским комплексам Р-36М2 «Воевода». Характеристики ракеты для «Сармата» не разглашались, но, по некоторым данным, максимальная дальность полета составляет 16 тысяч километров, а полезная нагрузка — около 10 тонн. Первые бросковые испытания должны были состояться весной 2016 года, однако впоследствии они неоднократно откладывались — то из-за неготовности стартового комплекса, то из-за проблем, выявленных на самой ракете.

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