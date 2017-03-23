Источник сообщил об очередной отсрочке начала испытаний ракеты «Сармат»

Запланированные на март 2017 года первые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат» перенесены на второй квартал. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонной промышленности.

«Осуществить бросковые испытания "Сармата" с Плесецка в марте не получится, они сдвинуты на второй квартал и, скорее всего, пройдут в апреле», — сказал собеседник агентства.

Причиной переноса источник назвал необходимость «завершить полный цикл испытаний изделия на новых стендах Красноярского машиностроительного завода».

Начало бросковых испытаний «Сармата» (проверки стартового устройства и поведения ракеты во время и после выхода из шахты) неоднократно откладывалось. В ноябре 2015 года стало известно о готовности прототипа ракеты (ранее предполагалось, что он будет готов к июню того же года). Тогда же отмечалось, что бросковые испытания начнутся в марте 2016 года, а полномасштабные летно-конструкторские — в июле-августе 2016 года. Однако в феврале 2016 года источник в оборонке сообщил, что первые бросковые испытания прототипа перенесены.

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Тогда было заявлено, что сама ракета «давно готова к броску», однако вскрылась неготовность шахтной установки на космодроме Плесецк. В мае 2016 года ситуацию уточнили: шахта готова, но наблюдаются проблемы на ракете, поэтому испытания переносятся на вторую половину 2016-го. Позднее их сместили на начало 2017-го, а летно-конструкторские — на 2018-й.

При этом изначально предполагалось, что ракета будет поставлена на вооружение уже в 2018 году. Позднее, в декабре 2016-го, военные скорректировали эти сроки до 2019-2020 годов.

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» (обозначение в номенклатуре международных договоров — РС-28, внутренний индекс не разглашался) придет на смену советским комплексам Р-36М2 «Воевода». Характеристики ракеты для «Сармата» не публиковались, однако она названа тяжелой (то есть по международным нормам — тяжелее 104 тонн), а, по заявлениям военных, полезная нагрузка составит около 10 тонн. Ракета 15А18М комплекса «Воевода» весит 211 тонн и несет 8,7 тонны полезной нагрузки.