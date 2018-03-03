Источник рассказал об утечке для США по «Сармату» за 11 лет до послания Путина

Специально для США в 2007 году была сделана утечка по ракетному комплексу «Сармат», об испытаниях которого 1 марта в послании Федеральному собранию объявил президент России Владимир Путин. Об этом РИА Новости рассказал военно-дипломатический источник.

«Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет», — напомнил он.

Официального подтверждения данной информации нет.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 марта заявил, что «Сармат» — одна из частей российской ядерной триады, не угрожающая кому-либо. В ответ на вопрос о том, откажется ли Москва от этого комплекса в обмен на отказ США от развития противоракетной обороны (ПРО), он отметил, что ракета уже есть и она успешно испытана.

Кадры испытаний ракетного комплекса были продемонстрированы 1 марта в ходе выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием. Российский лидер отметил, что систем, способных отразить удар «Сармата», пока не существует.

Данный комплекс отличается суборбитальной траекторией полета. Это позволяет ему нанести удар по территории США через Северный и Южный полюс в обход всех развернутых сейчас систем ПРО. Такая угроза вынуждает Соединенные Штаты создать круговую противоракетную оборону взамен существующей фрагментарной, что в свою очередь требует значительного финансирования.

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