Песков отказался считать Флориду целью российской ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал траекторию полета новой российской ракеты в инфографике, представленной в ходе послания главы государства Федеральному Cобранию. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 2 марта.

В частности, журналисты спросили Пескова, направлялась ли ракета в американский штат Флорида. «Не видел карту Флориды. Карт не было, были очертания географические. Еще раз повторю, что Россия не собирается ни на кого нападать и оружие не представляет угрозы ни для кого, кто не собирается нападать на нашу страну», — сказал официальный представитель Кремля.

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Ранее в сети обратили внимание, что в ролике, демонстрирующем возможности российского ракетного комплекса «Сармат», целью оказался американский штат Флорида.

1 марта в ходе послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил, что в России разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка, которая может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит ей практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для противоракетной и противовоздушной обороны. Однако названия у нового оружия пока нет, глава государства предложил всем желающим поделиться своими вариантами на сайте Минобороны.

Также во время выступления президента были впервые показаны кадры испытаний ракеты «Сармат», способной поражать цели на расстоянии до 16 тысяч километров.

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