Россия вооружилась гиперзвуковым «Кинжалом»

В Южном военном округе с 1 декабря прошлого года встал на дежурство новый гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс, получивший название «Кинжал». Об этом в послании Федеральному собранию объявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

В ходе послания были продемонстрированы кадры испытаний данной системы. «Испытания успешно завершены», — сказал глава государства, отметив, что комплекс не имеет мировых аналогов.

«Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. Это позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды», — пояснил Путин.

Также во время выступления президента были впервые показаны кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат». Это перспективный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, способной поражать цели на расстоянии до 16 тысяч километров.

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