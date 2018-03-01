Путин назвал главного врага России

Главной угрозой и врагом для России является отставание, заявил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Трансляция выступления ведется на сайте Кремля в четверг, 1 марта.

«Если не переломим ситуацию, то оно [отставание] будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри», — сказал Путин.

По его словам, нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали уверенно, самостоятельно идти вперед. «Мы сами должны и будем определять свое будущее», — констатировал глава государства.

Послание президента России Федеральному собранию, которое в этом году проходит в Манеже, впервые стало мультимедийным: оно сопровождается видеослайдами, демонстрируемыми на трех установленных в зале экранах. На них представлена статистика по экономическим показателям страны, а также видеоролики о строительстве парка «Зарядье».

В предыдущие годы это программное выступление президента приходилось на конец года, однако в декабре 2017-го традиция была нарушена. Средства визуализации прежде не использовались.

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