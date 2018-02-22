В Кремле рассказали о технических новшествах в послании Путина

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Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию в Манеже в связи с расширенным составом приглашенных и техническими особенностями выступления. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Связано это с тем, что чуть-чуть будет расширен состав приглашенных — это будет чуть шире, чем только Федеральное Собрание. Собственно, это практиковалось и ранее, но в этом году будет несколько больше приглашенных», — рассказал Песков журналистам.

Кроме того, по его словам, в этот раз для визуализации послания будет показана инфографика. «Будут использованы экраны, которые сложно просто технологически, логистически установить в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, учитывая, что это все-таки исторический зал», — пояснил он.

Однако, несмотря на нововведения «это будет послание президента, оглашение которого является конституционной обязанностью главы государства», подчеркнул Песков.

Ранее в этот день издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщило о том, что выступление президента могут перенести из Георгиевского зала Кремля, где оно традиционно проводилось в прошлые годы, в Большой Манеж. По словам собеседника издания, место проведения «подчеркивает иной характер послания — всему гражданскому обществу, а не только "пиджакам"».

«Коммерсантъ» также предположил, что помимо членов Совета федерации и депутатов Госдумы на оглашении послания также могут оказаться доверенные лица кандидата. Однако присутствовать они будут не в этом качестве, а как члены Общественной палаты или общественные деятели, поскольку послание «носит конституционный характер».

Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта. В предыдущие годы это программное выступление приходилось на конец года, однако в декабре 2017-го традиция была нарушена. Средства визуализации прежде не использовались.

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