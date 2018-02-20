Названа дата послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием с ежегодным посланием 1 марта. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщил сопредседатель его избирательного штаба Александр Румянцев, передает РИА Новости.

«Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию как кандидат на пост президента. Выступление состоится 1 марта», — сказал Румянцев.

Кандидат в своем выступлении учтет все рекомендации, которые собрали для него от избирателей доверенные лица, рассчитывает сопредседатель штаба.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался уточнить, утверждена ли дата выступления Путина, сообщает ТАСС.

Изначально планировалось, что послание будет оглашено в промежуток с 6 по 10 февраля, до начала официальной агитационной кампании по выборам президента в СМИ. Затем в прессе фигурировала дата 27 февраля.

В предыдущие годы Путин оглашал послание в конце года, однако в декабре 2017-го традиция была нарушена. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко подчеркивал, что обращение к парламенту — право главы государства, и он может реализовать его, «когда сочтет нужным».

Оглашение президентом послания Федеральному собранию предусмотрено конституцией. В этом обращении глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных направлений развития на ближайший год и на перспективу. Владимир Путин обращался к парламенту с посланием 12 раз.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Действующий глава государства баллотируется как самовыдвиженец.

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