Путин призвал прекратить давать неисполнимые обещания гражданам

Президент России Владимир Путин, заявивший о намерении баллотироваться на пост главы государства на предстоящих выборах, призвал своих доверенных лиц не давать неисполнимых обещаний гражданам. Так он прокомментировал предложение в разы увеличить поддержку аграриев, прозвучавшее во время встречи с доверенными лицами в Гостином дворе, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Очень бы хотелось в разы, надо посмотреть на это. Но ни в коем случае нельзя — и я сам этого никогда не делаю, и вас прошу очень аккуратно к этому относиться — давать таких обещаний при встречах с гражданами, которые мы не понимаем, как исполнять», — сказал Путин.

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Он призвал относиться к этому «очень ответственно и внимательно», потому что люди «ведь простят все что угодно, только обман не могут простить». По его словам, все обещания должны быть выверены.

Глава государства также пожелал своим доверенным лицам, список которых включает 413 человек, «хорошей, честной, прямой избирательной кампании и прямого диалога с людьми».

24 января 2017 года Путин призвал сократить объем административных согласований в системе льготного кредитования аграриев. За прошлый год объем урожая зерновых составил 132 миллиона тонн.

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