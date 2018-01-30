Путин припомнил анонимам сталинские репрессии

@dimsmirnov175 / Twitter

Президент России Владимир Путин вспомнил 1937 год, отвечая на вопрос об анонимности в интернете во время встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. Действующий глава государства отметил, что не хотел отвечать на этот вопрос, но его «все-таки вернули».

«Анонимность интернета с одной стороны вроде как хороша, это демократия такая. А с другой стороны возникает много проблем, — начал глава государства. — Потому что за этими никами неизвестно кто прячется. Сейчас же не тридцать седьмой год, правда? Что хочешь, то и говори, тем более в интернете. Черный воронок за тобой завтра не приедет, это совершенно очевидная вещь. Чего прятаться-то?»

1937 год — время начала массовых репрессий, вошедших в историю как Большой террор.

С 1 января в России вступил в силу запрет на анонимность в мессенджерах. Услуги по передаче мгновенных сообщений теперь предоставляются исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора.

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