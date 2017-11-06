Фальшивый WhatsApp скачали более миллиона человек

Более миллиона пользователей популярного мессенджера WhatsApp по всему миру вместо обновления программы скачали подделку, которая заваливала их рекламой, сообщает «9 канал Израиль».

Злоумышленники выставили в магазин приложений Google Play программу под названием Update WhatsApp Messenger, подписанную компанией WhatsApp Inc. Все было правильно, с одной лишь разницей — пробел в названии разработчика задавался другим «юникодным» символом. Это ввело в заблуждение робота Google, который не распознал последовательность символов как тождественную уже существующему разработчику и зарегистрировал приложение в хранилище.

После многочисленных жалоб фальшивый мессенджер был удален из Google Play.

3 ноября в работе WhatsApp произошел сбой. Пользователи по всему миру жаловались, что не могут войти в приложение или отправить сообщение.