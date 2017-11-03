Самый популярный мессенджер дал сбой

Пользователи самого популярного в мире мессенджера WhatsApp пожаловались на сбой сервиса. По данным Downdetector, проблемы с доступом к приложению начались около 10:00 по московскому времени.

Большинство пожаловавшихся юзеров не могут подключиться к мессенджеру и залогиниться. Кроме того, неполадки затронули отправление и прием сообщений.

Сбой наблюдается у пользователей по всему миру. Жалобы поступают от клиентов из европейских стран, Индии, Малайзии, России и Турции.

В прошлый раз крупный сбой в работе WhatsApp был зафиксирован в мае 2017 года. Тогда сервис не работал в течение получаса по всему миру.

В сентябре пользователи пожаловались на работу еще одного мессенджера — Telegram. Юзеры лишились возможности обмениваться сообщениями в личных и групповых чатах, но позднее представители сервиса отчитались о возобновлении работы и извинились перед клиентами за сбой.