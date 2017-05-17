WhatsApp принес извинения за второй крупный сбой за месяц

WhatsApp полностью восстановил работу после устранения неполадки, из-за которой в среду, 17 мая, пользователи в нескольких частях света не имели доступа к сервису. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя WhatsApp. Он принес пользователям извинения за неудобства.

В ряде регионов земного шара сервис не работал в течение получаса, рассказал собеседник агентства. Затем неполадка была устранена.

«Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сказал представитель WhatsApp.

Сбой в работе популярнейшего мессенджера стал вторым за текущий месяц. После 20:00 мск, по данным сервиса Downdetector, о проблемах с WhatsApp стали активно сообщать пользователи из Европы, Северной и Южной Америки. Менее массово отреагировали жители Азии и Ближнего Востока.

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В России сервис получил сообщения о сбое только из Москвы и Санкт-Петербурга, Белгородской, Ростовской областей и Республики Марий Эл.

Предыдущий крупный сбой в работе WhatsApp произошел в ночь на 4 мая и затронул страны всего мира. Тогда пользователи поиронизировали над произошедшим и в шутку предположили, что до мессенджера добрались русские хакеры.