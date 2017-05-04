Пользователи соцсетей поиронизировали над неработающим WhatsApp

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp сообщили о сбое программы по всему миру. Как сообщает Express, сервис недоступен в Британии, континентальной Европе и в Бразилии.

В компании сообщили, что знают о проблеме, и работают над тем, чтобы исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

После того, как стало известно о сбое, пользователи Twitter в шутку предположили, что русские хакеры добрались и до мессенджеров. «После вмешательства в ход выборов в США, Нидерландах и Франции, Россия взломала WhatsApp, полностью отключив его сервер. Мы знали, что это грядет», — пишет SameeraKhan.

«Что происходит? Россия снова проделывает свои трюки?», — вторит ей Rogério Berrucho‏.

Ряд западных стран неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в их внутренние дела. В частности, по предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.

В день смеха, 1 апреля, МИД России выложило в Facebook «пилотную аудиозапись автоответчика для российских дипломатических миссий за рубежом». Ведомство «предлагало» заказать звонок российского дипломата политическим конкурентам, воспользоваться услугами русских хакеров, а также обсудить вопросы вмешательства в будущие выборы.