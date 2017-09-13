В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, пользователи приложения по всему миру жалуются на неполадки в его функционировании. По данным сервиса Downdetector, сбои начались около 21:00 по московскому времени.

Пользователи сети жалуются на невозможность обмениваться сообщениями в личных и групповых чатах. У многих приложение не открывается как в мобильной версии, так и в десктопной.

На странице Telegram в Twitter указывается, что проблема затронула европейских пользователей мессенджера. Разработчики пообещали разобраться с неполадками «в течение 15-20 минут».