В Кремле напомнили об аналогах Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном закрытии Telegram Роскомнадзору, однако подчеркнул, что среди мессенджеров есть и другие предложения. Его слова в понедельник, 26 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это не наш вопрос. [Глава Роскомнадзора Александр] Жаров этим занимается», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что происходящее с Telegram — это проблема «соблюдения тех норм, которые предписываются действующим законодательством».

Отвечая на реплику о том, что пресс-служба президента несколько лет использует именно этот канал связи для общения с журналистами, Песков напомнил, что среди мессенджеров «есть конкуренция, есть выбор». «Если в итоге сервисы вот этого мессенджера будут недоступны, то перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее», — сказал он.

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При этом представитель Кремля отказался комментировать заявление разработчика Telegram Павла Дурова о том, что требования Роскомнадзора нарушают российскую конституцию в части, касающейся защиты тайны переписки. «Это не наш вопрос», — повторил Песков.

Ранее в этот день Дуров назвал требования регулятора не только «противоречащими 23-й статье конституции, но и демонстрирующими незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году». Разработчик также выразил уверенность в том, что блокировка мессенджера «никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров».

16 мая стало известно, что сотрудники надзорного ведомства направили в администрацию Telegram письмо с просьбой предоставить данные, необходимые для его включения в реестр организаторов распространения информации. Однако не получили запрашиваемых сведений. В связи с этим в Роскомнадзоре заявили, что сервис должен быть заблокирован на территории России. В свою очередь, Дуров предупредил, что после блокировки Telegram переписки российских чиновников, в том числе личное общение с друзьями и «чувствительные данные», перейдут в контролируемые США облака Apple iCloud и Google Drive.