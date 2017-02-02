В Telegram произошел сбой

В Twitter мессенджера Telegram появилось сообщение о сбоях в работе сервиса.

Отмечается, что проблемы с подключением могут наблюдаться у пользователей стран Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

«Мы послали наших лучших "годзилл" исправить это как можно скорее», — говорится в твите.

Пользователи сообщают, что мессенджер полностью недоступен как в десктопной, так и в мобильной версии на Android и iOS.

В последний раз крупный сбой в работе Telegram произошел в августе 2016 года. Тогда доступа к приложению лишились пользователи из России, Германии и США.

В январе СМИ сообщили, что Федеральной службе безопасности (ФСБ) удалось взломать Telegram. Такое утверждение содержалось в докладе бывшего агента британской разведки.