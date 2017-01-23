В РПЦ назвали стикеры с патриархом Кириллом в Telegram опасными для общества

Стикеры для Telegram с портретами патриарха Московского и всея Руси Кирилла могут быть опасными для общества, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Легойды, использование подобных картинок в мессенджерах может лишь демонстрировать дурной вкус владельцев смартфонов.

«Я вообще люблю и ценю хороший и качественный юмор, но глубоко убежден, что есть то, над чем не смеются», — добавил профессор.

Легойда также отметил, что в интернете пользователи часто позволяют себе оскорблять человеческое достоинство. При этом подобным занимаются и так называемые «лидеры мнений»: популярные люди позволяют себе намеренно не соблюдать нормы поведения в обществе в угоду моде.

В октябре 2016 года пресс-служба патриарха запустила информационный канал в Telegram. По словам представителей РПЦ, канал создан для того, чтобы подписчики «получали самые свежие новости о жизни и служении святейшего патриарха Кирилла».

В июле разработчик православного сервиса «Елицы» сообщил о начале работы над собственным мессенджером. Представители компании отмечали, что приложение должно стать «важным звеном единой коммуникационной платформы» РПЦ и призвано удовлетворить потребности верующих в «интерактивном общении и непрерывной связи прихожан с церковью».