В списке доверенных лиц Путина оказались 60 общественников

В список доверенных лиц Владимира Путина, намеревающегося баллотироваться на президентских выборах, вошли более 60 представителей Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщает пресс-служба организации в понедельник, 15 января.

Перечень, в который вошли 259 человек, был утвержден Центральной избирательной комиссией 12 января. Среди них — активисты и эксперты ОНФ, в частности руководитель исполкома организации Алексей Анисимов, члены центрального штаба ОНФ Жанна Рябцева, Кирилл Варламов, Карен Шахназаров и другие.

Ранее 15 января заработал предвыборный сайт Владимира Путина. На портале планируется размещать в первую очередь информацию и факты о текущих проектах российского президента, а также о его доверенных лицах.

Штаб Путина возглавляют руководитель центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и глава центра «Сириус» Елена Шмелева. Пресс-секретарем назначен журналист Андрей Кондрашов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, однако, по данным на 15 января, их набралось уже 711 тысяч.

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