Заработал предвыборный сайт Владимира Путина

Предвыборный сайт президента России Владимира Путина, баллотирующегося на выборы главы государства в 2018 году самовыдвиженцем, начал работу, сообщает ТАСС. Адрес сайта — putin2018.ru.

Как уточнила сопредседатель штаба Путина Елена Шмелева, на сайте планируется размещать в первую очередь информацию и факты о текущих проектах российского президента, а также о его доверенных лицах.

Ранее сообщалось, что мероприятия штаба Путина будут транслироваться в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Штаб Путина возглавляют руководитель центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и глава центра «Сириус» Елена Шмелева. Пресс-секретарем назначен журналист Андрей Кондрашов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, однако, по данным на 15 января, их набралось уже 711 тысяч.

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