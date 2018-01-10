В штаб Путина поступило свыше ста пожертвований от граждан

Более 100 пожертвований от физических лиц поступило на счет предвыборного штаба Владимира Путина. Об этом журналистам сообщила уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата в президенты Наталья Орлова, передает ТАСС в среду, 10 января.

«Все выходные на приход работал счет, у нас сумма все увеличивалась. На сегодняшний день более 100 платежей только от физических лиц мы имеем, и они продолжают поступать», — отметила она.

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Платежи от граждан, по словам Орловой, разнообразны — суммы варьируются от 10 рублей до 50 тысяч. Представитель добавила, что знаковых фамилий среди жертвователей нет.

Всего фонд собрал 400,2 миллиона рублей.

Штаб Путина возглавили руководитель центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и глава центра «Сириус» Елена Шмелева. Пресс-секретарем назначен журналист Андрей Кондрашов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

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