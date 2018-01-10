Названы имена сопредседателей штаба Путина

Избирательный штаб президента России и кандидата на должность главы государства на выборах в 2018 году Владимира Путина возглавят три сопредседателя. Об этом в среду, 10 января, сообщает РИА Новости.

Штабом будут руководить глава центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и глава центра «Сириус» Елена Шмелева. Пресс-секретарем назначен журналист Андрей Кондрашов.

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Ранее в среду Путин посетил свой предвыборный штаб, который располагается в Москве в Гостином дворе. После общения с волонтерами, которые ведут проверку подписей, он отдельно поговорил с тремя сопредседателями своего штаба.

5 января начался сбор подписей в поддержку Путина. Он продлится до 30 января.

28 декабря 2017-го Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

На выборах президента в 2012 году штаб Владимира Путина возглавлял его режиссер Станислав Говорухин.

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