Стали известны размеры фондов кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) опубликовала сведения о количестве поступивших и израсходованных средств кандидатов в президенты. Информация содержится на сайте ведомства.

Всего средства поступили на счета 13 кандидатов. Их общая сумма составила свыше 656 миллионов рублей. Причем количество поступивших средств у них имеет большой разброс.

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Больше всего средств поступило в избирательный фонд действующего президента Владимира Путина — 400 миллионов рублей. Вдвое меньше — 200 миллионов — на избирательном счету Владимира Жириновского. Сторонники Ксении Собчак смогли собрать почти 19,5 миллионов, сторонники Бориса Титова — 20,7 миллионов. А вот Григорий Явлинский смог к настоящему моменту аккумулировать 100 тысяч рублей. На счету кандидата от КПРФ Павла Грудинина пока только 1066 рублей.

2 января ЦИК заявил, что всего получил документы от 64 потенциальных претендентов на должность президента России. 43 человека заявили себя как самовыдвиженцы, еще 21 кандидат были выдвинуты политическими партиями. Выборы главы государства должны состояться 18 марта.

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