Мероприятия штаба Путина задумали транслировать в соцсетях

На мероприятиях штаба действующего президента Владимира Путина планируется ведение онлайн-трансляций в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом в четверг, 11 января, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в руководстве штаба.

Эту информацию изданию подтвердил и пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. Однако он уточнил, что на данный момент это еще «задумка».

Схема с онлайн-трансляциями уже была опробована в ходе визита Путина в штаб в среду, 10 января. «Стрим» визита велся в сообществе «Вконтакте» «Владимир Владимирович Путин» и в группе в «Одноклассниках» «Клуб друзей Путина. Путин В.В.».

Кондрашов отметил, что идея провести онлайн возникла спонтанно. При этом прямую трансляцию посмотрели более полумиллиона пользователей. «Разумеется, если мы узнаем, что к нам снова придет президент, мы узнаем об этом заранее и снова организуем стрим-трансляцию», — пояснил пресс-секретарь.

В свою очередь собеседник издания заявляет, что в дальнейшем есть планы предложить участникам указанных сообществ в соцсетях самим посетить штаб, чтобы сделать какие-нибудь материалы, в случае если у них есть ресурсы и возможности.

Штаб Путина возглавили руководитель центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и глава центра «Сириус» Елена Шмелева. Пресс-секретарем назначен журналист Андрей Кондрашов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.