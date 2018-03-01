Путин отчитался о закрытии всех дырок на границе

Россия восстановила систему радиолокационной защиты границ. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«После развала СССР в ней появились огромные дырки, сейчас все восстановлено», — сказал глава государства.

Он также рассказал о создании в России новейших систем стратегического оружия. По словам Путина, они разрабатываются «в ответ на односторонний выход» США из договора о противоракетной обороне. Как отметил президент, Россия использует и постоянно совершенствует «весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО».

Кроме того, Путин рассказал о новой военной технике. «На вооружение принято более 300 новых образцов военной техники. В состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок, 3 ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". Перевооружены на новый ракетный комплекс "Ярс" 12 ракетных полков», — сообщил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

США вышли из договора по противоракетной обороне в 2001 году.

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