Кадыров придумал свое название для новой российской ракеты

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать представленные в ходе послания президента Федеральному собранию новые виды оружия в честь погибших в Сирии российских военных. Своими вариантами он поделился в Telegram в пятницу, 2 марта.

«Ракету надо назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который взорвал себя, окруженный боевиками, со словами: "Это вам за пацанов". В честь старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят», — написал он.

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Одну из установок Кадыров предложил назвать «Пальмира», добавив, что это слово переводится как «чудо». «На мой взгляд, название "Пальмира" для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто не щадя жизни своей боролся со злом», — заключил он.

Ранее свои варианты озвучили и другие политики: «Гиви» — предложение помощника президента Владислава Суркова, «Голубь мира» — депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

1 марта в ходе послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил, что в России разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка, которая может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит ей практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для противоракетной и противовоздушной обороны. Однако названия у нового оружия пока нет, глава государства предложил всем желающим поделиться своими вариантами на сайте Минобороны.

Также во время выступления президента были впервые показаны кадры испытаний ракеты «Сармат», способной поражать цели на расстоянии до 16 тысяч километров.

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